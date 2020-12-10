Пелагея примерила шикарное платье и заинтриговала Instagram

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Пелагея представила в Instagram небольшой ролик, который восхитил и заинтриговал фолловеров звезды.

Знаменитость решила показать поклонникам небольшой отрывок со съемок грядущего проекта, однако певица пока не раскрывает подробности. Неудивительно, что юзеры оказались заинтригованы, но еще больше их восхитило шикарное платье Пелагеи. Звезда примерила длинный синий наряд в горошек, который выгодно подчеркнул стройную фигуру артистки и ее соблазнительные формы.

Разумеется, мало кто из пользователей остался равнодушным и многие принялись высказывать в адрес Пелагеи массу комплиментов. Пост быстро собрал множество восхищенных отзывов. -0-