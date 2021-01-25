Пелагея рассмешила подписчиков и отправилась в море: в сети оценили ее юмор и фигуру

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пелагея поделилась в Инстаграм свежим видео с отдыха. Подписчики активно обсудили ее внешний вид.

Певица предстала перед фолловерами в маске для плавания, игриво назвав себя "Рыбокопом". После звезда под музыку из мультфильма отправилась покорять море.

"Каждый по-своему соблюдает масочный режим)", "Морская королева", "Всегда оставайтесь такой счастливой", "Спасибо за настроение", - прокомментировали видео подписчики. Фолловеры обратили внимание, что певица прекрасно выглядит. Поклонники восхитились ее фигурой и купальником.-0-