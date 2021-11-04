Пелагея в элегантном образе сорвала овации юзеров Instagram

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Пелагея представила у себя в Instagram новый пост, который впечатлил многих юзеров сети.

35-летняя знаменитость отправилась на съемки, а для образа выбрала элегантное и стильное темно-синее платье с экзотическим принтом в виде красных попугаев. Наряд выгодно подчеркнул красоту Пелагеи, что не осталось без внимания поклонников.

Артистка у себя в Instagram сорвала овации юзеров, которые завалили пост массой восторженных отзывов и оставили под записью огромное число лайков.-0-