Пенелопа Крус в белом наряде впечатлила всех - Instagram в восторге!

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Пенелопа Крус недавно поделилась в Instagram новыми фотографиями, которые были сделаны во время модного мероприятия.

Артистка впечатлила всех своей красотой, когда появилась на красной дорожке в утонченном образе. Для этого актриса Пенелопа Крус примерила белое и длинное платье на тонких бретельках. Образ получился нежным и впечатляющим, что не осталось без внимания всех присутствующих и поклонников.

Юзеры Instagram оказались в полном восторге, ведь за непродолжительное время кадры с Пенелопой Крус собрали сотни тысяч лайков и огромное число восхищенных комментариев. -0-