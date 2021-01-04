Пенелопа Круз восхитила сеть своей фотосессией для журнала Vogue

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Пенелопа Круз приняла участие в фотосессии для нового выпуска журнала Vogue. Результатом звезда поделилась у себя на странице в Instagram.

Знаменитость продемонстрировала свою красоту в интересной локации. Для съемки Пенелопы Круз фотографы Vogue выбрали ранчо, где живут различные лошади. На одной из них актрисе удалось даже прокатиться, однако не это стало изюминкой кадров. Для снимков звезда примерила высокие рабочие сапоги и легкое платье с золотистыми переливами.

Фотографии получились очень атмосферными и нежными. Конечно, юзеры были восхищены новой фотосессией Пенелопы Круз, поэтому оставили сотни тысяч лайков и множество восторженных комментариев. -0-