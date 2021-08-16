Пенсионер хотел ограбить банк, но остался ни с чем, когда кассир не смог распознать почерк в записке с угрозами

Фото Sussex.police.uk
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытный случай произошел с местным жителем города в Великобритании, об этом сообщает полиция Суссекса.
Одним утром 67-летний Алан Слеттери решил поправить свое финансовое положения и отправился грабить банк. Мужчина написал записку с угрозами и вошел в здание. После он протянул бумагу с надписью кассиру, однако тут произошел казус. Встревоженная девушка не смогла распознать почерк в записке с угрозами, поэтому пенсионер остался ни с чем и поспешил выйти из неловкого положения, отправившись в другой банк.
В следующем отделении кассир кое-как смог прочитать угрозы. "Твое стекло не остановит то, что у меня есть. Отдай десятки и двадцатки. Подумай о других посетителях", - говорилось в послании. Девушка испугалась и выдала Алану 2,4 тысячи фунтов.
Довольный мужчина отправился домой на автобусе, однако за ним по следам уже шли полицейские. Через несколько часов пенсионера из Великобритании с неудачным почерком задержали. Он не успел потратить деньги, а также получил срок в шесть лет с возможностью досрочного освобождения. -0-
Одним утром 67-летний Алан Слеттери решил поправить свое финансовое положения и отправился грабить банк. Мужчина написал записку с угрозами и вошел в здание. После он протянул бумагу с надписью кассиру, однако тут произошел казус. Встревоженная девушка не смогла распознать почерк в записке с угрозами, поэтому пенсионер остался ни с чем и поспешил выйти из неловкого положения, отправившись в другой банк.
В следующем отделении кассир кое-как смог прочитать угрозы. "Твое стекло не остановит то, что у меня есть. Отдай десятки и двадцатки. Подумай о других посетителях", - говорилось в послании. Девушка испугалась и выдала Алану 2,4 тысячи фунтов.
Довольный мужчина отправился домой на автобусе, однако за ним по следам уже шли полицейские. Через несколько часов пенсионера из Великобритании с неудачным почерком задержали. Он не успел потратить деньги, а также получил срок в шесть лет с возможностью досрочного освобождения. -0-