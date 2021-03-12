Пенсионер нашел под домом древний дворец

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Чарльз Поул из Великобритании хотел у себя на участке устроить стройку, однако сделал удивительное открытие. Об этом пишет The Sun.

Дом пенсионера располагается в английском городе Уивелискомб, графства Сомерсет. Мужчина решил построить новое жилище, чтобы переехать в него, а старое продать. На место уже прибыли строители и начали земляные работы, однако чуть позже сделали открытие.

Под будущим домом нашли древний епископский дворец XIII века. Археологи искали эту постройку последние 500 лет, но все попытки были тщетны. Пенсионер принял решение остановить строительство и сообщил об открытии исследователям.

Фото The Sun

Специалисты подтвердили, что остатки фундамента относятся к Средневековью - дворец был построен в XIII веке, а через пять столетий разрушен. Строительство пришлось остановить, что не очень понравилось пенсионеру. Впрочем, при раскопках обнаружили различные артефакты еще более раннего срока. -0-