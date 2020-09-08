Пенсионер попытался убить муху и случайно взорвал собственный дом

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции мужчина попытался избавиться от мухи в доме и случайно взорвал его. Об этом сообщает здание The Mirror.

Инцидент произошел четвертого сентября во французском департаменте Дордонь. Пенсионер собирался пообедать, когда услышал жужжание назойливой мухи. Мужчина решил отложить трапезу и убить насекомое электрической мухобойкой, однако все пошло не по плану.

Как оказалось, газовый баллон, установленный в его доме, не был герметичен, из-за чего помещение кухни наполнилось газом. Как только пенсионер включил мухобойку - произошел взрыв. В результате происшествия была разрушена часть кухни и крыша дома. Сам пенсионер отделался легким ожогом руки и был доставлен в больницу. Врачи проводят обследование. -0-