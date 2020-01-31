Пенсионер во время уборки в гараже нашел ценный нефритовый амулет

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании пенсионер начал уборку в своем гараже. В старом комоде среди прочих считавшихся ненужными вещей он обнаружил маленький нефритовый камень, пишет Daily Mail.

66-летний мужчина отнес находку на выставку антиквариата. Там и выяснилось, что находка очень старинная. По оценке экспертов, украшение представляет собой амулет собаки. Находке около 3-4 тыс лет, сообщает Daily Mail. Эксперты оценили украшение в 2-3 млн фунтов стерлингов.

Британец рассказал, что его отец был индийским торговцем драгоценными камнями. В 1960 годах он эмигрировал в Великобританию и привез с собой ценные украшения. Мужчина умер 20 лет назад в возрасте 96 лет. Скорее всего, именно он оставил амулет в старом комоде в гараже.

Пока владелец драгоценности не решил, будет ли он украшение продавать.-0-