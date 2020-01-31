ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 1 февраля 2020
Минск Облачно с прояснениями 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
31.01.20
31.01.20 23:59 Впервые в истории испанские спецслужбы возглавит женщина В мире
31.01.20 23:39 Пенсионер во время уборки в гараже нашел ценный нефритовый амулет Калейдоскоп
31.01.20 23:05 Званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Голицыной прошел в Витебске Регионы
31.01.20 22:35 Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла итальянцам и потеряла шансы пробиться в финальную часть ЧМ-2020 Спорт
31.01.20 22:27 В Колумбии аварийно сел пассажирский самолет В мире
31.01.20 22:26 Земельное законодательство в Беларуси необходимо скорректировать - Швец Экономика
31.01.20 21:59 Петриковский ГОК выпустил первую партию калийных удобрений Экономика
31.01.20 21:50 Опыт ведущих атлетов помогает развивать белорусское самбо - Базылев Спорт
31.01.20 21:30 Уголовное дело возбуждено по факту лжеминирования двух минских ресторанов Происшествия
31.01.20 21:16 Строительство комплекса H-Oil на Мозырском НПЗ планируют завершить в этом году Экономика
31.01.20 20:47 В Минске до мая частично закроют ул. Интернациональную из-за ремонта Регионы
31.01.20 20:23 Пилот первого сериала ОНТ "Ночная смена" представили в Минске Общество
31.01.20 20:06 "Бог не скинут" - редкую книгу Казимира Малевича хотят вернуть в Витебск Культура
31.01.20 19:29 МАРТ сохранил цены на газ на уровне 2019 года для энергоемких предприятий Экономика
31.01.20 19:18 Комитет по развитию экспорта и внешнеэкономической интеграции заработает при БелТПП Экономика
31.01.20 18:47 МАРТ продлил действие предельных максимальных торговых надбавок на гречку до 28 апреля Экономика
31.01.20 18:32 Комиссия Минздрава создана по факту смерти ребенка в Барановичах Происшествия
31.01.20 18:32 Для животных в Белгосцирке есть душевые и солярий Общество
31.01.20 18:28 В Минске с высоты 10 м упала платформа подъемника, трое рабочих травмированы Происшествия
31.01.20 18:27 Лучшие фото БЕЛТА в январе Культура
31.01.20 18:05 Итальянка Линда Зингерле выиграла золото в спринтерской гонке на юношеском ЧМ Спорт
31.01.20 18:00 У жителя Мозыря изъяли более 2,6 кг насвая Происшествия
31.01.20 17:54 БЖД информирует об изменении движения некоторых поездов Общество
31.01.20 17:53 Около 500 школьников столицы и Минского района посоревнуются в лингвистическом конкурсе БГУ Регионы
31.01.20 17:51 Переговоры о приоритетах партнерства Беларуси и ЕС близки к завершению - Шубель Политика
31.01.20 17:50 В Санкт-Петербурге при разборе завалов обрушившегося комплекса обнаружено тело В мире
31.01.20 17:46 Минчанин под видом милиционера забирал у прохожих банковские карты и деньги Происшествия
31.01.20 17:41 Модернизация подстанций и строительство ЛЭП - министр энергетики о планах на перспективу Экономика
31.01.20 17:37 Дальнобойщика из Узбекистана осудили на 2,5 года колонии за смертельное ДТП под Барановичами Происшествия
31.01.20 17:34 Следователи ищут очевидцев ДТП с наездом на пешехода в Минском районе Происшествия
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
31 января 2020, 23:39

Пенсионер во время уборки в гараже нашел ценный нефритовый амулет

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании пенсионер начал уборку в своем гараже. В старом комоде среди прочих считавшихся ненужными вещей он обнаружил маленький нефритовый камень, пишет Daily Mail.

66-летний мужчина отнес находку на выставку антиквариата. Там и выяснилось, что находка очень старинная. По оценке экспертов, украшение представляет собой амулет собаки. Находке около 3-4 тыс лет, сообщает Daily Mail. Эксперты оценили украшение в 2-3 млн фунтов стерлингов.

Британец рассказал, что его отец был индийским торговцем драгоценными камнями. В 1960 годах он эмигрировал в Великобританию и привез с собой ценные украшения. Мужчина умер 20 лет назад в возрасте 96 лет. Скорее всего, именно он оставил амулет в старом комоде в гараже.

Пока владелец драгоценности не решил, будет ли он украшение продавать.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Великобритания
Новости рубрики Калейдоскоп
Лолита. Фото из Instagram "Начну со смены волос" - Лолита показала, как приводит себя в порядок после отпуска
Мария Кожевникова. Фото из Instagram Instagram высмеял нелепый наряд Марии Кожевниковой
Светлана Лобода. Фото из Instagram Что не так с фото? - Светлана Лобода заинтриговала подписчиков "странным" постом
Виктория Лопырева. Фото из Instagram Лопырева похвасталась белоснежной шубой - фанаты "прошлись" по ее лицу и меху
Дана Борисова. Фото из Instagram "Срочно в спортзал!": "честные" снимки Даны Борисовой с пляжа вызвали недовольство у поклонников
Илон Маск. Фото Reuters Под музыку на Марс! Илон Макс записал электронную песню - трек внутри
Главное
Во время назначений Перемены в руководстве Администрации и Управделами Президента - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего развития евразийской интеграции - Румас
Кочанова: взаимодействие депутатского корпуса с местными органами власти должно быть эффективным
"Сделаем ремонт и купим машину!" Как обычные покупки помогают исполнить давние мечты?
Топ-новости
Представители Администрации Президента проведут 4-7 февраля приемы граждан
Правительства Беларуси и РФ в ближайшее время обсудят в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике
Переговоры о приоритетах партнерства Беларуси и ЕС близки к завершению - Шубель
Правительство утвердило план подготовки законопроектов в 2020 году
О счастье, детях, отношениях в семье: белорусы ответили на вопросы Белстата
В Беларуси создана система противодействия атакам беспилотников - Головченко
Великобритания с 1 февраля прекращает членство в ЕС
Масштабную оценку эффективности стимулирующих налоговых льгот проведут в Беларуси в 2020-2022 годах
В Минздраве напомнили о правилах использования медицинских масок
Эффектно, технично и невероятно красиво - Белгосцирк представил новое водное шоу
Дожди и до +9°С ожидается в Беларуси 1 февраля
Мозырский НПЗ готов к переработке нефти из альтернативных источников
Карпенко: мы возлагаем на молодежь большие надежды
БЖД информирует об изменении движения некоторых поездов
Сборочное производство белорусских электробусов может появиться в Каталонии
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.