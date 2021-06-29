Пентагон отчитался о случаях встречи с НЛО

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны США передало в Конгресс документ, в котором раскрываются подробности наблюдения за НЛО. Об этом пишет The Conversation.

Офис Директора Национальной разведки США 25 июня опубликовал отчет под названием "Предварительная оценка: неопознанные воздушные явления". Этот документ является сокращенной версией засекреченного доклада, который получил Конгресс США.

В отчете упоминается 144 случая встречи с НЛО. В закрытой части документа анализируется "угрозы, исходящие от этих объектов". Согласно доступным данным, в период с 2004 по 2021 год военные летчики, в основном, встречались с НЛО около 144 раз. Причем, 21 встреча происходила при странных обстоятельствах: объекты оставались неподвижными при сильном ветре, резко маневрировали или передвигались с очень большой скоростью. Также в Пентагоне указывают на то, что некоторые НЛО демонстрировали наличие "передовых технологий".

Department of Defense/AP

Интересно еще и то, что офис Директора Национальной разведки не исключает возможности, что некоторые НЛО могут быть шпионскими аппаратами "потенциальных противников". -0-