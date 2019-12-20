"Перебор!" Любовь Успенскую раскритиковали из-за нового наряда

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российскую певицу Любовь Успенскую раскритиковали из-за наряда, после того как она поделилась свежим снимком в Instagram.

Звезда шансона предстала перед подписчиками в коротком блестящем платье, а на ее голове красовался тюрбан. Фолловеры Успенской не очень тепло приняли новый образ звезды и раскритиковали его, написав сотни разнообразных комментариев: "...ПЕРЕБОР...", "На Сердючку похожа", "Любимая певица, но с тюрбаном не очень", - написали подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кому необычный образ певицы пришелся по вкусу. Менее чем за сутки фотография собрала тысячи лайков.-0-