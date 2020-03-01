Переплывшего Берингов пролив учителя внесли в Книгу рекордов Гиннесса

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учитель из Перми Александр Куляпин за участие в международном эстафетном заплыве через Берингов пролив официально признан рекордсменом книги рекордов Гиннеса, сообщает ТАСС.

Россиянин и другие участники заплыва преодолели более 130 км. Отмечается, что Куляпин уже принимал участие в этом заплыве несколько лет назад, но рекордсменом книги Гиннеса его официально признали в 2020 году.

Шестидневная эстафета стартовала на Чукотке, а финишировала на мысе принца Уэльского у берегов Канады.-0-