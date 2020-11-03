Перестарался: хоккеист так радовался голу, что улетел за пределы катка (Видео)

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел с игроком клуба "МАК Уйбуда" Марком Чоллак из Венгрии.

Во время встречи нападающий успешно завершил атаку своей команды и реализовал шайбу. Этот момент так порадовал мужчину, что тот не смог сдержать радости и принялся радоваться голу. Однако в самый разгар все пошло не по плану.

Чоллак решил эффектно прыгнуть в защитное стекло площадки, чтобы отметить гол, однако ограждение не выдержало веса хоккеиста и разбилось. В итоге спортсмен вылетел за пределы катка, но смог быстро встать и вернуться на лед. Этот момент повеселил юзеров, а ролик с ярким празднованием заброшенной шайбы опубликовали на YouTube. -0-