Пэрис Хилтон приступила к процедуре ЭКО

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светская львица Пэрис Хилтон готовится стать мамой - она решила сделать процедуру ЭКО. Эту информацию 39-летняя Пэрис сообщила в социальных сетях.

В личном аккаунте в Instagram она поделилась видео с милыми детишками, написав, что она ожидает этого в будущем. Фанаты пришли в восторг от того, как Пэрис мило смотрится с детьми. Они написали, что звезда самая прекрасная няня. И, конечно, пожелали ей успехов во всем, что связано с материнством.-0-