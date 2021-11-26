Пэрис Хилтон сразу после свадьбы отправилась с мужем на пляж (Фото)

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram Пэрис Хилтон появились новые кадры, которые пришлись по душе пользователям сети.

Новоиспеченная семья только недавно отпраздновала свадьбу, а теперь Пэрис Хилтон и ее муж Картер Реум отправились на Бора-Бора, где не упускают возможности провести медовый месяц на пляже.

Разумеется, Пэрис Хилтон не смогла пройти мимо прекрасных видов, поэтому примерила яркий наряд. После парочка сделала несколько романтических кадров, которые понравились юзерам. За короткое время фотографии звезды и ее избранника собрали в соцсети огромное число лайков и массу разнообразных комментариев. -0-