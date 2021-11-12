Пэрис Хилтон вышла замуж, а объявила об этом в Instagram

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телезвезда и бизнес-леди Пэрис Хилтон опубликовала на странице в Instagram любопытный пост, который привлек внимание юзеров.

Звезда реалити-шоу разместила небольшой ролик, а после и фото, из которого можно понять, что Пэрис Хилтон вышла замуж. Избранником наследницы огромной империи стал 40-летний бизнесмен Картер Рэум. Отмечается, что пара в отношениях уже более двух лет, а познакомились более десятилетия назад.

Пышное мероприятие прошло в поместье Бель-Эйр (Bel-Air), принадлежавшем покойному дедушке Пэрис Хилтон. К слову, судя по данным СМИ, свадебное платье звезда выбрала "поздно вечером накануне свадьбы". -0-