Пэрис Хилтон забеременела в первый раз

Пэрис Хилтон и Картер Рым. Фото Page Six
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская бизнес-леди и актриса Пэрис Хилтон ждет своего первого ребенка. Об этом сообщает издание Page Six.
Знаменитость вместе со своим женихом в январе 2021 года сделала процедуру ЭКО. 40-летняя звезда и ее избранник Картер Рым впервые станут родителями. Радостная новость пришла спустя год их отношений.
В феврале пара обручилась, когда мужчина сделал фотомодели предложение и подарил хилтон бриллиантовое кольцо на частном острове. Впрочем, Пэрис Хилтон или ее жених никак пока не прокомментировали информацию о первой беременности звезды. -0-