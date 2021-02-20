Пернатая засада: во время учений военных на них напали гуси (Видео)

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад силы спецопераций армии Таиланда провела масштабный марш-бросок, а кадры с тренировки показали в сети.

Это видео могло бы впечатлить многих, однако большинство людей не смогли смотреть запись без улыбки и смеха. Группа солдат пробегала через деревушку Бан Хок в провинции Уттарадит, когда попали в пернатую засаду. Военные продвигались вперед через населенный пункт, когда столкнулись с "противником". В самый разгар тренировки на бойцов напали гуси, которым не очень понравились чужаки в их владениях.

Местные обитатели накинулись на спецназ и пытались всеми силами нанести максимальный урон. Их ни капли не смущало оружие. Разумеется, военные решили не вступать в бой, а только поспешили завершить марш-бросок. Впрочем, ролик привлек внимание, повеселив множество людей.