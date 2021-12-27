Первая встреча овчарки со щенками умилила пользователей YouTube (Видео)

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйка взрослой овчарки смогла записать на видео по-настоящему трогательный момент, который растопит любое сердце. Кадры опубликовали на YouTube.

В доме женщины появилось несколько новых жителей, которыми стали щенки. Взрослая собака долгое время обходила их стороной, но все же решила познакомиться. Первая встреча овчарки со щенками попала на видео и сразу же умилила пользователей YouTube.

Питомец обнюхивает новых членов семьи, а малыши задорно виляют хвостами и не против знакомства. Кадры восхитили сеть, за короткое время их посмотрели почти 9,5 миллионов раз.-0-