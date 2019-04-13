Первая запечатленная на фото черная дыра получила название Powehi

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черная дыра, впервые в истории запечатленная на фото, получила гавайское название Powehi, что переводится приблизительно как "украшенный темный источник бесконечного созидания". Об этом сообщил телеканал CNN .

По его информации, название уходит корнями в гавайский фольклор - оно встречалось в песнопении 18-го века, рассказывающем о сотворении мира. Данная лингвистическая находка принадлежит профессору Ларри Кимура из Университета Гавайев в городе Хило. Происхождение названия оправдано - два из восьми радиотелескопов, с помощью которых удалось получить снимок черной дыры, расположены на Гавайях.

10 апреля команда ученых представила первое в истории изображение черной дыры - речь идет об объекте, расположенном в галактике M87, удаленном от Земли примерно на 53,5 млн световых лет. Данные были обнародованы на пресс-конференции, которую транслировал канал Национального научного фонда США. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции.

Впервые в истории представлено изображение черной дыры Черная дыра находится в галактике под названием M87 на расстоянии 55 млн световых лет от Земли. На снимке видны очертания огромной черной дыры в ореоле пыли и газа.

Проект был запущен для наблюдения за двумя сверхмассивными черными дырами - SgrA* в центре Млечного Пути, удаленной от Земли на 26 тыс. световых лет, и объектом в центре галактики M87. Предполагается, что SgrA* приблизительно в 4 млн раз массивнее Солнца, а объект в галактике M87, по разным оценкам, превосходит его по массе в 3,5-7,22 млрд раз.

Наблюдения были проведены в апреле 2017 года, однако на обработку данных ушло два года.-0-