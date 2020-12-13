Первое издание книги "Гарри Поттер" ушло с молотка за $90 тысяч

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое издание книги писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продано на аукционе Hansons Auctioneers за 68 тыс. фунтов стерлингов (около $90 тыс). Об этом сообщило BBC.

Этот экземпляр – один из 500 экземпляров в твердом переплете, напечатанных в 1997 году, до того как сага Джоан Роулинг стала популярной. В то время эти копии продавались по 10,99 фунтов стерлингов. 300 из них были отправлены в школы и библиотеки, остальные попали в свободную продажу.

Еще одна книга первого издания была продана на аукционе за 50 тыс фунтов. Жительница английского города Блэкпул Шарлотта Рамзи случайно нашла экземпляр первого издания "Гарри Поттера" во время уборки.

Теперь Шарлотта планирует часть денег вложить в свою будущую свадьбу, а часть отдать матери на покупку нового дома.-0-