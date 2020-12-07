Первую Нобелевскую медаль 2020 года вручили американской поэтессе Луизе Глюк

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреату Нобелевской премии по литературе 2020 года американской поэтессе Луизе Глюк первой среди обладателей награды этого года медаль и диплом вручили у себя дома в Кембридже, штат Массачусетс, США, сообщает ТАСС.

"Церемония прошла вчера", - подтвердили корреспонденту ТАСС в Нобелевском фонде.

Отмечается, что награда вручена Глюк за "ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее".

Нобелевская неделя 2020 года из-за пандемии стала самой необычной в истории премий. Большинство ее мероприятий, как сообщил Нобелевский фонд, пройдет онлайн.

В этот год все лауреаты получают медали и дипломы в своих странах - Германии, Великобритании, Италии и США в сотрудничестве со шведскими дипломатическими миссиями. Торжественные презентации запишут на видео, они станут частью телевизионных передач 10 декабря, в день смерти Нобеля, которые будут вести из ратуши Стокгольма и университета Осло шведский телеканал SVT и норвежский NRK.

Денежная составляющая Нобелевской премии в каждой номинации в этом году выросла и составляет $1,18 млн.-0-