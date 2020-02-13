Первые фото со съемок 7 сезона "Сватов", которые проходят под Минском, появились в сети

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съемочный процесс нового сезона популярного сериала "Сваты" начались в конце января под Минском. Первые фото появились в Instagram.

Съемки проходят в деревне Дуличи неподалеку от Минска. Здесь, по сценарию, находится дом Ивана Бутько и Валюхи. Процесс идет полным ходом и, судя по фото, в сериале можно ждать сцены с крупными народными гуляниями.

К своим ролям в седьмом сезоне вернутся Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и Людмила Артемьева. Зрители смогут увидеть новые серии "Сватов" не раньше 2021 года. -0-

Фото из Instagram