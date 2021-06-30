Первые кадры со съемок голливудского ремейка "Иронии судьбы" появились в сети

Кадр из "Ирония судьбы, или С легким паром!". Фото Мосфильм

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инсайдеры сделали несколько первых фотографий со съемочной площадки голливудского ремейка легендарной картины "Ирония судьбы, или С легким паром!". Снимки разместили в Twitter.

В кадр попали актриса Эмма Робертс, которая исполнит роль Нади из советского фильма, а также актер Томас Манн (персонаж Жени). Судя по кадрам, герои фильма катаются в карете и отмечают Рождество в городе Бостон.

29.06 • Emma Roberts & Thomas Mann na planie „About Fate” w Bostonie. pic.twitter.com/3Ljv07olNh — Emma Roberts News (@erobertsnews) June 29, 2021

Подробностей сюжета голливудского ремейка "Иронии судьбы" пока нет, однако известно, что режиссером стал Марюс Вайсберг, а название американской адаптации "Ирония судьбы, или С легким паром!" - About Fate (в переводе с английского "О судьбе"). Больше новостей из мира кино и обзоров на новинки фильмов ищите на сайте tv.belta.by. -0-