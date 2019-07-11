Первый чемпионат мира по вязанию под хеви-метал прошел в Финляндии

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории состоялся чемпионат мира по вязанию под хеви-метал, необычное состязание приняла Финляндия, сообщает ТАСС.
За победу на чемпионате в городе Йоэнсуу боролись 12 финалистов. В итоге выиграла группа из Японии - их выступление признали отражающим национальную культуру, похвалили за взаимодействие с аудиторией. На втором месте оказалась представительница Дании, третьей стала команда из США.
Конкурсанты только за несколько часов до выступления узнали песню, под которую должны выступать. Подготовиться к вязанию в такт музыке нужно было очень быстро.
Чемпионат мира по вязанию под хеви-метал станет традиционным и в 2020 году снова состоится в Финляндии.-0-
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