Первый чемпионат мира по вязанию под хеви-метал прошел в Финляндии

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории состоялся чемпионат мира по вязанию под хеви-метал, необычное состязание приняла Финляндия, сообщает ТАСС.

За победу на чемпионате в городе Йоэнсуу боролись 12 финалистов. В итоге выиграла группа из Японии - их выступление признали отражающим национальную культуру, похвалили за взаимодействие с аудиторией. На втором месте оказалась представительница Дании, третьей стала команда из США.

Конкурсанты только за несколько часов до выступления узнали песню, под которую должны выступать. Подготовиться к вязанию в такт музыке нужно было очень быстро.

Чемпионат мира по вязанию под хеви-метал станет традиционным и в 2020 году снова состоится в Финляндии.-0-