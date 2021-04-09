Первый комикс о Супермене ушел с молотка за рекордную сумму

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из первых комиксов о знаменитом супергерое продали на аукционе за огромные деньги. Об этом пишет CNBC.

Издание, которое датируется 1938 годом, было продано за рекордную сумму и установило новый рекорд. Лот ушел с молотка за $3,25 миллиона, что больше на $500 тысяч от предыдущего рекорда.

Комикс Action Comics стал дебютным выпуском для Супермена, который впервые появился на страницах. С этого выпуска началась история героя, а также читатели впервые смогли узнать историю происхождения знаменитого защитника людей.

Отмечается, что в 1938 году было выпущено сотни тысяч экземпляров, однако до наших дней сохранились единицы. Кроме этого, они в разных состояниях, однако проданная копия - в отличном виде. -0-