Первый тизер продолжения "Шазама" появился в сети (Видео)

Кадр из фильма "Шазам"
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер кинокомикса от DC "Шазам" представил в Twitter небольшой ролик.
В видео, которое опубликовали четвертого июня, засветились некоторые части нового костюма супергероя. Отдельные элементы показываются крупным планом, а вот общее представление о внешнем виде персонажа пока нельзя составить, ведь в ролике царит темнота.
Coming soon…ish pic.twitter.com/JWWFsXn5ch— David F. Sandberg (@ponysmasher) June 3, 2021
Ранее слухи о новом костюме главного героя подтвердил режиссер Дэвид Ф. Сандберг, а также он отметил, что продолжение получит название "Шазам! Ярость богов". Премьера запланирована на начало лета 2023 года. -0-