Первый тизер сериала по "Властелину колец" произвел фурор в сети

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киносервис Amazon опубликовал минутный ролик с первым взглядом на грядущий сериал по мотивам произведения Дж. Р.Р. Толкина "Властелин колец".

По заявлению создателей проекта, история грандиозного сериала, на который потратили более $1 млрд, развернется за тысячу лет до "Хоббита". Зрителю предстоит окунуться в эпоху становления основных королевств вселенной "Властелин колец". Также в проекте покажут знаменитых злодеев Средиземья, которые угрожают всему миру.

Кроме этого, создатели сериала по "Властелину колец" отметили, что в проекте появится множество новых героев, а также перед зрителем предстанут некоторые уже знакомые персонажи. Премьера проекта запланирована на 2 сентября 2022 года.-0-

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