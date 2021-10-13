Первый трейлер перезапуска "Один дома" показали в сети

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис Disney+ занялся производством картины, которая получила названия Home Sweet Home Alone. Это уже шестая часть легендарного фильма, который станет официальным перезапуском франшизы.

На этот раз главная роль в новой ленте про мальчика, который остался один дома, досталась 12-летнему Арчи Йейтсу. Маленький актер уже проявил себя в картине про "Кролика Джоджо". По сюжету, ребенок остался один дома, когда его семья отправилась на зимне каникулы в Японию. Разумеется, в этот момент дом решила ограбить семейная пара, которая пришла за дорогостоящей реликвией.

Мальчику предстоит защитить свое жилище, ведь он "Один дома". Режиссером выступил Дэн мазер, а премьера намечена на 12 ноября нынешнего года. Еще больше интересного из мира кино можно найти по ссылке. -0-