Первый трейлер сериала о Джеке Ричере уже в сети (Видео)

Скриншот из видео

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube появились первые кадры из грядущего проекта от Amazon по мотивам романа Ли Чайлда о Джеке Ричере. Премьера сезона, который будет состоять из восьми эпизодов, запланирована на четвертое февраля 2022 года. Главную роль в сериале исполнит Алан Ритчсон, известный по “Реальным парням” (Blue Mountain State) и “Титанам”. Ранее персонажа Джека Ричера исполнил на большом экране Том Круз, однако писатель Ли Чайлд во многих интервью отмечал, что актер слишком низкий для персонажа Джека Ричера. В книгах главный герой описывается как мощный и высокий боец ростом 190 сантиметров и весом 120 килограмм. Алан Ритчсон больше подошел под этот образ - рост актера составляет 193 сантиметра. В сериале расскажут историю бывшего офицера военной полиции, который пытается помогать людям и ищет преступников. У него проницательный склад ума и чуткое понимание человеческой природы. Еще большего интересного из мира кино можно найти по этой ссылке. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!