Первый триллионер может появиться в мире к 2026 году

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприниматель из США и основатель компании Amazon Джефф Безос к 2026 году может стать первым в мире человеком, который будет обладать состоянием в триллион долларов. К такому выводу пришли эксперты журнала Forbes.

Сегодня Безос считается самым богатым человеком в мире, а рост спроса на онлайн-покупки в условиях пандемии может сделать его триллионером. По оценкам экспертов, такого колоссального состояния он может достичь уже к 2026 года.

На данный момент состояние Безоса оценивается в $143 миллиарда. Пандемия коронавируса ударила по многим сферам экономики, однако онлайн-покупки стали делать чаще, из-за чего акции Amazon резко подорожали. -0-