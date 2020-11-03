Первый в мире парк для ежей открыли в Великобритании

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке Великобритании Лейк-Дистрикт открыли первый в мире парк Hedgehog Holiday Park для отдыха ежей, пишет Mirror.

Для ежей сделали специальный городок с домиками, в которых животные смогут поесть и спрятаться от любопытных и хищников.

Парк стал первым экспериментальным проектом для изучения поведения этих животных, чтобы в дальнейшем обустраивать подобные места для более комфортной зимовки ежей.

Отмечается, что популяция ежей в Великобритании стремительно уменьшается: в 1950-х их было 30 млн, а в 2018 году - всего 500 тыс. особей. Если не вмешаться, считают специалисты, они исчезнут из Соединенного Королевства менее чем через два года.-0-