Первый в мире прыжок с парашютом из самолета на солнечных батареях сделали в Швейцарии

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженер из Швейцарии решил выполнить необычный прыжок и выбрал для этого самолет на солнечных батареях. Об этом пишет издание Swissinfo.

Таким образом Рафаэль Домжан установил сразу два рекорда. Мужчина первым в мире прыгнул с парашютом из самолета, который летит на солнечной энергии. К слову, воздушное судно оборудовали батареями на 22 квадратных метра.

A team from @SolarStratos completed the "world's first" solar skydive. A parachutist jumped from an aircraft powered purely by solar energy, collected by solar cells spread across its wings. The group now aims to achieve the first solar-powered stratospheric flight. pic.twitter.com/B4QMwltfr2 — Pattrn (@pattrn) August 25, 2020

Летательный аппарат с парашютистом и пилотом поднялся на высоту в 1538 метров, где Домжан вышел из кабины и прыгнул. Полет прошел нормально и мужчина благополучно приземлился. Кроме этого, он первым в мире выполнил "солнечное" свободное падение. -0-