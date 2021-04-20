Первый вариант американской Конституции продадут на аукционе в Румынии

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вариант американской Конституции периода конфедерации 13 американских штатов на французском языке будет выставлен на продажу в канун пасхальных праздников, 27 апреля, на торгах сакрального искусства, которые румынский аукционный дом Artmark проведет в формате онлайн и по телефону 27 апреля. Как заявил аукционный дом, стартовая цена этого предназначенного для коллекционеров и библиофилов раритета составляет 1,5 тыс. евро. Об этом сообщает ТАСС.

Конституция США была принята 17 сентября 1787 года на Конституционном конвенте в Филадельфии и впоследствии ратифицирована всеми тринадцатью существовавшими тогда американскими штатами. Она состоит из семи статей, позднее к ним были приняты двадцать семь поправок, которые являются неотъемлемой частью Конституции.

Как отмечается в пресс-релизе Artmark, герцог Луи Александр де Ларошфуко перевел "Конституцию тринадцати Соединенных Штатов Америки" на французский язык специально для Бенджамина Франклина, который тогда был первым послом американской конфедерации при дворе короля Людовика XVI. Этот французский вариант, напечатанный в 1783 году тиражом 600 экземпляров, включает также декларацию независимости, уставы конфедерации и договоры с Францией, Нидерландами и Швецией. Библиотечный штемпель показывает, что в середине XIX века выставленный на продажу экземпляр входил в книжный фонд Румынской библиотеки в Париже, которая была открыта в 1846 году Обществом румынских студентов.

На торгах сакрального искусства пойдут с молотка более 190 лотов, в том числе старинные иконы и книги, среди которых, например, Новый Завет, напечатанный в Санкт-Петербурге в 1817 году. Все лоты можно увидеть до начала торгов в бухарестском дворце Чесяну-Раковицэ, где размещается аукционный дом Artmark, а также на сайте Artmark Live.

Artmark был открыт в Румынии в 2008 году. Он занимается продажей произведений искусства и популяризацией румынского искусства. Аукционный дом провел сотни торгов, в том числе международных, на которых были выставлены на продажу более 40 тыс. лотов.-0-