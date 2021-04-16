Пес-дизайнер и рисунки с натуры: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренды в брючных костюмах 2021 года, дизайн от питбуля, конец Casa Bonita и рецепт арахисовой пасты. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Как носить брючный костюм: 5 способов

Сочетание свободного жакета и брюк стало в этом сезоне настоящим мастхэвом: костюмы-двойки заполонили подиумы, стритстайл-хроники и главные полосы модных изданий.

Показанный в "Южном парке" Casa Bonita обанкротился

Поклонники ресторана мексиканской кухни Casa Bonita в Денвере пытались спасти заведение и даже собрали на на краудфандинговой платформе $14 тыс. К сожалению, успехом начинание не увенчалось, денег не хватило. А всему виной пандемия!

Сценки из жизни Нью-Йорка в рисунках

Ольга Ник, художница-любитель из Нью-Йорка, рисует цветными карандашами и пастелью. Она выполняет портреты прохожих, а также воссоздает на бумаге жанровые сценки. Предлагаем посмотреть некоторые из ее работ.

"Отдизайнил" футболку – проделки питбуля

Пес со звучным именем Аполлон создал импровизированное произведение искусства. По крайней мере, так посчитала его хозяйка Тори, которая поделилась результатом в Reddit.

Почему арахис – это суперфуд, и как приготовить арахисовую пасту дома

Разбираемся, почему арахис может быть настоящим суперфудом, как он помогает похудеть, а также готовим вкусную ореховую пасту всего за 10 минут!

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Фото из открытых источников