Пес долго бежал за скорой, в которой увозили его хозяйку - видео растрогает любого!

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преданность собак к своим хозяевам может быть поистине безграничной, что и восхищает многих. В сети можно увидеть много трогательных роликов, но пес из Турции превзошел всех. Кадры публикует Reuters.

Жительница острова Бююкада в Турции пожаловалась на свое здоровье и вызвала скорую. Медики быстро прибыли на вызов и долго осматривали женщину, пока в стороне с тревогой за всем происходящим наблюдал питомец хозяйки.

Врачи приняли решение госпитализировать жительницу Турции. Они поместили женщину в машину, но не могли взять с собой песика. Тот был разочарован, но не собирался кидать любимого человека в беде. Собака со всех лап бросилась бежать за машиной скорой помощи.

Этот момент впечатлил людей, а после выяснилось, что питомец смиренно ждал свою хозяйку у медцентра, пока та не поправилась. Только после этого он смог вернуться домой, а люди отметили в сети, что видео с песиком растрогает любого! -0-