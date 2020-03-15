"Пес-единорог" стал звездой соцсетей - видео

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одноухий щенок золотистого ретвивера по кличке Рэй стал настоящей звездой в интернете. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Малыш прославился благодаря интересному расположению уха, из-за чего получил прозвище - "щенок-единорог".

Песик получил травму в очень раннем возрасте и потерял ухо. Ветеринарам пришлось спасать щенка и во время наложения швов - другое ухо сдвинулось. В итоге получилось, что его оттянули на макушку.

Щенок Рэй отлично себя чувствует, а небольшая особенность позволила прославиться в интернете. На его аккаунт в Instagram, который завела хозяйка "щенка-единорога", подписаны почти 15 тыс. человек. -0-