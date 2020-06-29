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Калейдоскоп
29 июня 2020, 15:18

Пес и дельфин прославились в сети после случайной фотографии

Фото Inside
Фото Inside

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собака по кличке Геннер и его друг дельфин Дельта стали настоящими звездами соцсетей, когда их снимок с поцелуем опубликовали в интернете, сообщает Inside.

Хозяйка пса из США несколько лет назад взяла своего питомца с собой на работу к дельфинам. В заповеднике Dolphin Research Center (Центр исследования дельфинов) на острове Грасси Ки, штата Флорида зародилась настоящая дружба.

Американка переживала, что песик устроит переполох, однако он с интересом прилег и стал наблюдать за происходящем. Позже девушка обратила внимание, что ее собака и подопечная с плавниками Дельта подружились.

Фото Inside
Фото Inside

С каждым новым походом на работу, хозяйка стала замечать, что Дельта всегда первой подплывала к собаке. Дельфин приносил псу свои игрушки, а тот пытался с ними играть. Однажды парочку сфотографировали и поделились кадром в сети. Тот быстро стал вирусным и набрал за несколько дней 1,2 миллиона лайков.

Дельфин Дельта и пес Геннер дружат уже восемь лет. Сегодня они встречаются не так часто, однако каждое воссоединение наполнено эмоциями и настоящей дружбой.

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