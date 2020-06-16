Пес испортил прыжок хозяина в воду, но все равно развеселил соцсети - видео

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Бразилии поделился в YouTube забавным роликом с пляжа.

В кадре запечатлен небольшой деревянный пирс и водная гладь в жаркий день. Парень, по всей видимости, хотел сделать эффектный прыжок в воду, однако все пошло не по плану.

Молодой бразилец уже установил камеру и начал брать разгон, когда его верный пес решил прыгнуть в прохладную воду вместе с хозяином. Их пути пересеклись, и собака сбила с ног парня, который упал в воду рядом с берегом.

Этот момент развеселил пользователей сети, которые написали, что если пес захочет, то он первым прыгнет в воду. Разумеется, люди посмеялись из-за кадров от души, а посмотрели их огромное число раз.-0-