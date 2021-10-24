Пес, который заботится о котах, собрал 2 миллиона просмотров (Видео)

Пользователь ютуб поделился с подписчиками видео, на котором запечатлены моменты из жизни его питомцев.

Одним из героев видео стал маленький щенок по кличке Милки, который появился в доме, где живет кот. Питомцы быстро нашли общий язык и стали друзьями: они вместе играют, спят, ухаживают друг за другом. После того как Милки подрос, хозяил решился на прибавление. В доме появился еще один житель – рыжий котенок, который также не остался обделен вниманием собаки.

Опубликованный ролик собрал более 2 миллионов просмотров и 88 тысяч лайков. Пользователи сети были восхищены отношением собаки к котам и прокомментировали увиденное так: "Удивительная собачка, со всеми ладит: и с котом, и с котенком. Все животные очень добрые и дружные, заботятся друг о друге. Спасибо за видео!", "У вас абсолютная гармония!", "Вот, оказывается, почему пес всегда белоснежный - его кот моет!", "Как им хорошо, смотрю и наслаждаюсь".