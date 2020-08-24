Пес максимально замаскировался среди скульптур и покорил сердца юзеров сети - видео

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скульптор Мио Хасимото из Японии поделилась в Twitter роликом, который развеселил и поразил пользователей.
Девушка решила показать широкой аудитории своего песика, однако пушистый хитрец не очень этого хотел. Поэтому собака максимально замаскировалась.
Девушка делает скульптуры из дерева, а главным прототипом для них становится любимый пес по кличке Цуки. В тот день пес отказался сниматься в ролике и отправился в комнату со своими скульптурами. Дальше он максимально замаскировался, что только добавило кадрам веселья.
また彫刻と化していた pic.twitter.com/ZsC0pxBOPu— はしもとみお (@hashimotomio) August 8, 2020
Мало кому удалось с первого взгляда найти песика, однако он начинает явно выделяться на фоне скульптур, когда хозяйка приближается ближе. Собака по кличке Цуки отлично спряталась рядом со своими деревянными копиями, что и принесло кадрам шесть миллионов просмотров за несколько дней. -0-