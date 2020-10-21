Пес напал на мальчика, но ребенка героически спас кот - видео

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь Reddit поделился в сети кадрами, которые восхитили многих людей.

В объектив камеры видеонаблюдения попал момент нападения бродячей собаки на маленького мальчика. Пес успел сбить ребенка с ног, однако в этот момент на его защиту встал неожиданный герой.

Как только малыш оказался на земле, из-под машины выскочил кот и яростно набросился на собаку в два раза больше него. Пушистик нанес несколько ударов, а затем предусмотрительно увел собаку в сторону. За это время к ребенку успели подбежать взрослые. Неудивительно, что героический поступок кота восхитил пользователей, а сам пост быстро собрал более 21 тысячи лайков. -0-