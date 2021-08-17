Пес портит все совместные снимки, превращаясь в "желе" (Фото)

Песик по кличке Спарки просто ненавидит фотографироваться. Каждый раз подобное занятие превращается в настоящий квест. Более того, четвероногий сам придумал гениальный способ "откосить" от съемки, но это только прославило животное в сети.











Каждый раз, когда мужчина берет Спарки на руки для фото - тот превращается в "желе". Точнее, песик будто сдувается и растекается в объятиях хозяина. Такой необычный способ и вид собаки очаровал пользователей, которые продолжают подписываться на аккаунт песика в соцсети. -0-







Фото Instagram



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