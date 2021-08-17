Пес портит все совместные снимки, превращаясь в "желе" (Фото)

Фото из Instagram
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек по имени Кеннеди Симмонс часто пытается поделиться в Instagram фотографиями своего питомца, однако каждый раз у него ничего не выходит.
Песик по кличке Спарки просто ненавидит фотографироваться. Каждый раз подобное занятие превращается в настоящий квест. Более того, четвероногий сам придумал гениальный способ "откосить" от съемки, но это только прославило животное в сети.
Каждый раз, когда мужчина берет Спарки на руки для фото - тот превращается в "желе". Точнее, песик будто сдувается и растекается в объятиях хозяина. Такой необычный способ и вид собаки очаровал пользователей, которые продолжают подписываться на аккаунт песика в соцсети. -0-
Фото Instagram