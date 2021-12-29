Пес-скейтбордист на улицах Италии восхитил пользователей YouTube (Видео)

Скриншот из видео
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Италии разместил в сети увлекательный ролик, который быстро привлек внимание пользователей YouTube.
Молодой человек катался на скейтборде по улицам итальянского города Васто. Компанию мужчине составлял пес, который был не прочь развлечься. В какой-то момент парень оставил доску без присмотра, а собака успела на нее запрыгнуть и отправиться в путь.
Хозяин не стал останавливать питомца, а только включил камеру. Пес-скейтбордист, покоривший своими навыками пользователей сети, стал настоящей звездой, ведь его необычные трюки на улицах Италии впечатлили многих.-0-