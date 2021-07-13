Пес-спасатель стал звездой Instagram, но не из-за своей работы - уморительные фото!

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Райан Росс работает спасателям, а его напарником является пес по кличке Финн - помесь боксера и маламута.

Вместе они несут службу, однако не всегда это проходит спокойно. Дело даже не в экстренных случаях, а скорее в характере собаки. Пес-спасатель не может долго сидеть на одном месте и всегда развлекает всех окружающих своими выходками. Все это фиксирует Райан, а после делится кадрами в Instagram.

Удивительно, но смешная и очаровательная внешность пса-спасателя сделала его звездой Instagram. Каждый пост с участием милого питомца привлекает внимание юзеров и становится вирусными. Неуклюжесть собаки принесла ему знаменитость, а схожесть с легендарным Скуби-Ду только добавляет популярности. -0-