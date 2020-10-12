Пес своей любовью выбил из-под хозяйку землю - видео

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось запечатлеть юзерам во время отдыха в загородном доме в США. Кадрами они поделились на YouTube.

В видео можно увидеть очень любвеобильного лабрадора по кличке Джио, который обожает играть и обниматься. В этот раз несколько детей убегают от пса, а он, с напарником, преследует их. Это не понравилась их маме и она позвала животное к себе. Сделала она это очень зря!

Пес беспрекословно выполнил команду и на всех парах помчался к женщине, чтобы обнять ее. Своей любовью он буквально выбил из-под хозяйки землю, а остальное сделала гравитация. Ролик повеселил юзеров, а автор отметил, что это не первый раз, когда Джио проворачивает такой трюк. -0-