Пес утопил машину хозяина, пока тот ходил за хлебом в магазин - видео

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собака отправила автомобиль хозяина в пруд, пока тот решил по-быстрому заскочить в магазин, сообщает CGTN.

Инцидент произошел в Китае, а момент попал на камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как мужчина припарковал свой автомобиль, не заглушил двигатель, открыл багажник и поспешил в магазин. В этот момент пес, который остался в салоне машины, задел лапой рычаг переключения передач и отправил автомобиль прямо в пруд.

К слову, все произошло прямо на глазах хозяина, который уже с покупками возвращался к машине. Позже прохожие помогли вызволить пса из авто, а видео быстро разлетелось по соцсетям. -0-