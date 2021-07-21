Пес во время прогулки нашел на пляже гигантского морского обитателя (Фото)

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно жительница Шотландии поделилась в соцсетях необычным снимком, который ей удалось сделать во время прогулки по пляжу вместе с собакой. Внимание на кадр обратило издание Daily Star.

Девушка по имени Фиона Макгарва выбралась вместе со своим питомцем поближе к морю. Животное и хозяйка весело проводили время и гуляли по пляжу Эйр в шотландском округе Саут-Эршир. В какой-то момент собака заметила нечто странное.

Песику удалось обнаружить гигантского морского обитателя, которым оказалась медуза. Девушка сфотографировала находку и разместила кадр в соцсетях. Там быстро идентифицировали подводного жителя. Специалисты считают, что после прилива на берегу оказался представитель вида медуз Rhizostoma pulmo, который считается самым крупным в Великобритании. Их размер может достигать 150 сантиметров в диаметре, а особь может весить до 25 килограмм. К слову, для человека она не опасна. -0-

Фото Daily Star