Пес ворвался на стрим хозяина и забрал все внимание себе - видео

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие люди любят находиться в центре внимания, но не уступают им и животные, которые тоже не прочь получить в свой адрес лучи славы. Пес по кличке Скип сделал все и получил желаемое. Кадры были опубликованы в Instagram.

Песик нашел идеальный выход, чтобы получить обнимашки от своего хозяина и обрести славу. Для этого он ворвался на стрим своего человека. Все бы ничего, но питомец принадлежит двукратному вице-чемпиону мира "Формулы-1" Рубенсу Баррикелло.

В самый разгар онлайн-трансляции ретривер Скип с разбегу запрыгивает на колени к хозяину и начинает обнимать его. Разумеется, это выглядит очень мило и весело, из-за чего мало кто из зрителей стрима смог сдержать улыбку.

Когда Скип становится слишком игривым, Баррикелло его одергивает: "Эй, парень! Полегче! Давай полегче!" Но на пса уговоры так и не подействовали - он лишь выше забирался на хозяина. Стоит ли говорить, что после такой наглости Скип прославился на весь мир и забрал все внимание себе. -0-