Пес всячески отводит взгляд, но это не поможет, ведь его поймали с поличным (Видео)

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились любопытные кадры, которые заинтересовали юзеров сети.

Девушка из Испании вернулась домой после долгого рабочего дня и обнаружила очень неприятную картину. По всему дому были разбросаны кусочки подушки, а на кровати в спальни сидел пес по кличке Тау.

Питомец всячески отводил взгляд и не собирался объяснять девушке причины произошедшего, однако его поймали с поличным, поэтому пес решил идти до конца. Каждый раз он отводит взгляд и смотрит вдаль, чтобы по его виду отчетливо читалось, что он не при чем. Этот момент вызвал сочувствие у пользователей, а также развеселили юзеров, ведь за короткое время видео посмотрели огромное число раз. -0-